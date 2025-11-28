چنیوٹ :کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ،ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس
شہری و علاقائی خوبصورتی کا کوئی منصوبہ تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے :صفی اللہ گوندل
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق ضلع میں ‘‘کی پرفارمنس انڈیکیٹرز’’پر عملدرآمد کیلئے افسران کو اہداف تفویض کر دیئے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲگوندل کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں بیوٹیفکیشن پراجیکٹس پر کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہری و علاقائی خوبصورتی کا کوئی منصوبہ تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے ۔ انہوں نے ستھرا پنجاب مہم پر روزانہ عملدرآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیتے ہوئے واضح کیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے صفائی کے حوالے سے سخت ہدایات جاری کر رکھی ہیں اور غفلت کی صورت میں متعلقہ ٹھیکیدار کا کنٹریکٹ منسوخ کر دیا جائے گا، لہٰذا غیر ذمہ داری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے میونسپل کمیٹیوں کو ہدایت کی کہ کوئی بھی مین ہول ڈھکن کے بغیر نظر نہیں آنا چاہیے ، شکایت موصول ہونے کی صورت میں متعلقہ آفیسر براہِ راست ذمہ دار ہوگا۔ڈپٹی کمشنر نے پہلے سے موجود ریڑھی بازاروں کو مزید پرکشش بنانے اور نئے ریڑھی بازار قائم کرنے کا بھی ہدف تفویض کیا۔انہوں نے کہا کہ قبرستانوں میں صفائی مہم بلاناغہ جاری رکھی جائے ، واٹر فلٹریشن پلانٹس 100 فیصد فعال ہونے چاہئیں ۔ڈپٹی کمشنر نے وال چاکنگ کے مکمل خاتمے ، پارکس اور گرین بیلٹس کو جاذب نظر بنانے ، تعلیمی اداروں کے باہر زیبرا کراسنگ قائم کرنے ، پلانٹیشن مہم تیز کرنے اور سنٹر میڈینز کو پینٹ کرانے کے اہداف بھی جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر صفی اﷲگوندل نے واضح کیا کہ KPIsپر عملدرآمد میں غفلت یا لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔