عوامی بہبود کے جاری منصوبے تیزی سے مکمل کریں :راجہ جہانگیر
شہریوں کو بنیادی سہولیات دہلیز تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کی جائے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر/ایڈمنسٹریٹر راجہ جہانگیر انور نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق شہریوں کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کی جائے ۔انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں عوامی بہبود کے جاری منصوبے تیزی سے مکمل کریں تاکہ عوام جلد ان سے مستفید ہو سکیں۔ کمشنر نے باقی ماندہ سٹریٹ لائٹس کو جلد فعال بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا جبکہ شیڈول کے مطابق پیچ ورک مکمل کرنے کی بھی تاکید کی۔چیف آفیسر ملک مرتضیٰ نے کارکردگی رپورٹ سے آگاہ کیا جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی موجود تھے ۔