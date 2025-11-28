بیواؤں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے واگزار، 36 کیسز نمٹادیئے گئے
آرڈیننس 2025ء کے مکمل نفاذ کو یقینی بنا رہے ہیں :ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی نے بے سہارا بیواؤں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے 36کیسز نمٹاکرقبضہ واگزارکرادیا گیا اور اراضی حقیقی مالک کے سپرد کرادی۔یہ بات ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر نے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتائی جس میں درخواست گزار بھی موجود تھے ۔انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے بے سہارا بیواؤں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے اس ضمن میں آرڈیننس 2025ء کے مکمل نفاذ کو یقینی بناتے ہوئے ہر فیصلہ فوری نافذاور ہر جائیداد محفوظ بنائی جارہی ہے ،اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران بھی شریک تھے ۔