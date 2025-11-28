فیکٹریوں اور انڈسٹریز کی چمنیوں سے مضر صحت دھوئیں کا اخراج جاری ، شہری بیمار
محکمہ ماحولیات کے حکام ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے اپنی جیبیں بھرنے لگے ،انسپکٹر کی بھاری رشوت وصول کرنے کی ویڈیو بھی وائرل
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)شہر میں قائم ہزاروں فیکٹریوں، ملز، انڈسٹریز اور دیگر یونٹس کی چمنیوں سے نکلنے والے سیاہ اور مضر صحت دھوئیںکا اخراج جاری،محکمہ ماحولیات کے حکام ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی انڈسٹریز کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے مبینہ طور پر اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف،ماحولیاتی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ،شہری سانس، جلد اور آنکھوں کی بیماریوں سمیت دیگر مہلک امراض میں مبتلا ہونے لگے ،محکمہ ماحولیات کے ایک انسپکٹر کی بھاری رشوت وصول کرنے کی ویڈیو بھی وائرل۔
تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے مختلف رہائشی علاقوں، گلیوں ،محلوں اور دیگر مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف انڈسٹریز، فیکٹریاں، ملز اور دیگر یونٹس قائم ہیں، ان فیکٹریوں اور انڈسٹریز کی چمنیوں سے نکلنے والا سیاہ اور مضر صحت دھواں دن بدن ماحولیاتی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ کر رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق شہر بھر میں چھوٹی بڑی 15 ہزار سے زائد رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ انڈسٹریز، یونٹس اور دیگر فیکٹریاں قائم ہیں، ان فیکٹریوں اور انڈسٹریز کی مانیٹرنگ کیلئے محکمہ ماحولیات حکام کی جانب سے خصوصی ٹیمیں تو تشکیل دی گئی ہیں۔
لیکن یہ ٹیمیں مبینہ طور پر ماہانہ بھاری مالیت کے نذرانے وصول کرکے نیچے سے اوپر تک تمام افسروں اور ملازموں میں عہدوں کے حساب سے تقسیم کررہی ہیں جس کی وجہ سے بے ضابطگیوں میں ملوث افسر اور ملازم محکمانہ کارروائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ذرائع سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ محکمے کے افسروں اور ملازموں کے ہاتھوں تنگ فیکٹری اور انڈسٹریز کے مالک حکام کو متعدد بار شکایات کا اندراج کرواچکے لیکن حکام کارروائیاں نہیں کر تے ،اسی وجہ سے نجی ٹیکسٹائل ملز انتظامیہ نے رشوت وصول کرنے آئے انسپکٹر کی پیسے وصول کرنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو حکام کو فراہم کر دی لیکن اس کے باوجود حکام نے پہلے تو ایکشن نہ لیا تاہم ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر مذکورہ انسپکٹر کو معطل کر کے اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات عثمان اظہر کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔