محکمہ سوشل ویلفیئر کی کارکردگی صفر ، بھکاری مافیا بے قابو
شہر کے چوک ،چوراہوں،رہائشی علاقوں میں پیشہ ور بھکاری بھیک مانگ رہے،اینٹی بیگری سکواڈ کا کردار سوالیہ نشان،بیگرز ہوم منصوبہ پربھی پیش رفت نہ ہو سکی:ذرائع
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی غفلت کے باعث بھکاری مافیا پر قابو نہ پایا جاسکا، شہر کے چوک چوراہوں پر بھکاری مافیا کا راج ہے جبکہ رہائشی علاقوں میں بھی پیشہ ور بھکاریوں سے شہری پریشان ہیں، فیصل آباد میں بیگرز ہوم کا منصوبہ بھی قائم نہیں ہوسکا جس کی وجہ سے پیشہ ور بھکاریوں پر مؤثر کنٹرول ناممکن دکھائی دیتا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پیشہ ور بھکاریوں کے گروہ شہر اور گرد و نواح میں متحرک ہیں، شہر کے چوک چوراہوں اور ٹریفک سگنلز پر پیشہ ور بھکاری شہریوں کی ناک میں دم کئے ہوئے ہیں۔ بھکاریوں کے گروہ مستحق بن کر مختلف رہائشی اور کمرشل علاقوں میں بھیک مانگتے ہیں جس کی وجہ سے اصل ضرورت مند افراد کی حق تلفی ہورہی ہے۔
محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی سست روی کے باعث پیشہ ور بھکاریوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے ۔ اینٹی بیگری سکوارڈ کا کردار بھی تقریباً صفر ہے ۔ بھکاریوں کو روکنے کیلئے محکمہ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کئے جارہے ، اینٹی بیگری سکواڈ کیلئے سول ڈیفنس کے ملازمین اور سپیشل ایجوکیشن کی گاڑی بھی استعمال کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھکاریوں کی تعداد میں کمی نہیں آرہی۔سکواڈکی جانب سے ایک چوک سے بھکاریوں کو اٹھا کر دوسرے چوک میں اتار دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس قومی شناختی کارڈ موجود نہیں ہوتا۔
جس کے باعث پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی۔بھکاریوں کی کردار سازی یا ذہن سازی کیلئے بھی کوئی اقدامات نہیں کئے جارہے اور نہ ہی انہیں جذام گھر یا ری ہیبلی ٹیشن سنٹر منتقل کیا جاتا ہے ۔ فیصل آباد میں بیگرز ہوم کا منصوبہ 2016ء میں اے ڈی پی سکیم میں شامل کیا گیا تھا مگر عدم منظوری کے باعث آج تک اس پر کوئی پیشرفت نہ ہوسکی۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی چند ایک کارروائیاں بھی بے سود ثابت ہورہی ہیں۔ذرائع کے مطابق پیشہ ور بھکاریوں کا ایک منظم نیٹ ورک موجود ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے الگ الگ علاقے تقسیم کررکھے ہیں لیکن معلومات ہونے کے باوجود محکمہ سوشل ویلفیئر روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے ۔