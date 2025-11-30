صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری نوکری دلوانے کا جھانسہ دیکرلاکھوں بٹور لئے

  • فیصل آباد
سرکاری نوکری دلوانے کا جھانسہ دیکرلاکھوں بٹور لئے

پیسے واپس مانگنے پرسنگین نتائج کی دھمکیاں ، ملزم کیخلاف مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سرکاری نوکری دلوانے کا جھانسہ دے کر ملزم نے شہری سے لاکھوں روپے بٹور لئے ۔ تھانہ کوتوالی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے اصغر نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکے بھانجے کو سرکاری نوکری دلوانے کا جھانسہ دے کر اس سے لاکھوں روپے کی رقم بٹور لی اور بعد ازاں اپنے پیسوں کا تقاضہ کرنے پر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

