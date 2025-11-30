صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون مبینہ طور پر کمسن بیٹی سمیت اغواء

  • فیصل آباد
شادی شدہ خاتون مبینہ طور پر کمسن بیٹی سمیت اغواء

چک نمبر7سے رضوان کی اہلیہ اور بیٹی کو ملزم نامعلوم مقام پر لے گیارسولنگر سے لڑکی اغوا، غوثیہ پارک کی 16 سالہ سے زیادتی ،مقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر کمسن بیٹی سمیت اغواء کر لیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر7 ج ب میں رضوان نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی اہلیہ اور کمسن بیٹی کو اغواء کرلیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جس پر پولیس نے ملزم کیخلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے مغویان کی تلاش شروع کر دی ۔ دریں اثنامختلف واقعات میں دو جواں سالہ لڑکیوں کو بھی مبینہ طور پر اغواء کر لیا گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے رسول نگر کے رہائشی لیاقت کی جواں سالہ بیٹی کو ملزم کی جانب سے اغواء کرلیا گیا،جبکہ محلہ غوثیہ پارک کے رہائشی صدیق نامی شہری کی 16 سالہ بیٹی کو ملزم نے مبینہ طور پر اغواء کے بعد نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنادیا۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

