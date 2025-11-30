بھٹہ مالکان نے اینٹوں کا سرکاری ریٹ نظرانداز کردیا
شہری من مانے نرخوں پراینٹیں خریدنے پرمجبور، حکام سے نوٹس کامطالبہ
اٹھارہ ہزاری(نمائندہ دنیا)بھٹہ مالکان نے اینٹوں کی سرکاری ریٹ لسٹ کو نظرانداز کردیا،شہری من مرضی کے ریٹوں پراینٹیں خریدنے پرمجبور ہوگئے ۔اٹھارہ ہزاری تحصیل بھر میں بھٹہ مالکان نے اینٹوں کی سرکاری ریٹ لسٹ کو نظرانداز کردیاہے ،شہری بھٹہ مالکان کے مرضی کے ریٹ پراینٹیں خریدنے پرمجبورہیں،شہریوں کاکہناہے کہ جھنگ ضلعی حکام نے اول اینٹوں کاریٹ 9ہزارفی ہزار مقرر کیا ہے جبکہ بھٹہ مالکان 14 سے 15ہزارفی ہزار کے حساب سے فروخت کررہے ہیں اسی طرح دوم کوالٹی اینٹوں کاریٹ6ہزارفی ہزارمقررکیاگیاہے جبکہ یہ بھی 9سے 10ہزارفی ہزارمیں فروخت ہورہی ہیں،ٹائلوں کاریٹ بھی 9ہزار فی ہزار مقرر کیا گیا ہے جبکہ اس کو بھی20ہزارتک فی ہزارفروخت کیاجارہاہے ،شہریوں نے صورتحال پرمتعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے تاکہ وہ لٹنے سے بچ سکیں۔