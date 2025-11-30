صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
جڑانوالہ بار کے وفدکی طلال بلال بدر کو کامیابی پر مبارکباد

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)صدر جڑانوالہبار ایسوسی ایشن چودھریعرفان افضال، جنرل سیکرٹری فضل عباس بلوچ ،سینئر نائب صدر اکبر تبسم ایڈووکیٹ، عبدالستار اقبال، ودیگر وکلانے سینیٹر طلال چودھری اور بلال بدر چودھریسے ملاقات کرکے الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔

اس موقع پرمسلم لیگ ن کے رہنما تاجر رہنما شیخ ابوبکرکی بلال بدر ایم این اے سے ملاقات، مبارکباد پیش کرتے ہوئے شہریوں اور تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیااور امید ظاہر کی کہ سینیٹر طلال چودھری اور نو منتخب ایم این اے بلال بدر شہریوں کے مسائل حل کرکے جڑانوالہ کو مثالی شہر بنائیں گے۔

