تاندلیانوالہ:آوارہ کتوں نے بچے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا
آوارہ کتے کئی روز سے آبادی،کھیتوں میں گھوم رہے ، کارروائی کامطالبہ
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقہ چک 400 گ ب میں آوارہ کتوں کے لگاتار حملوں نے علاقہ مکینوں کو شدید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ۔ ذرائع کے مطابق آوارہ کتوں کا پورا جھنڈ کئی روز سے آبادی اور کھیتوں میں گھومتا پھر رہا ہے ۔ تازہ واقعہ میں انہی کتوں نے برسین کے کھیت میں کھیلتے ایک بچے پر حملہ کر دیا، جس نے پورے گاؤں کو لرزا کر رکھ دیا۔ بچوں کی چیخ و پکار سن کر لوگ موقع پر پہنچے تو بچے کو بری طرح نوچا جا چکا تھا اور کھیت میں خون بکھرا ہوا تھا۔ لوگ جب کھیت میں پہنچے تو کتے بھاگ گئے۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں آوارہ کتوں کا یہ جھنڈ عرصے سے گھوم رہا ہے ۔ کبھی یہ کسی کے مویشی کا کان چبا دیتے ہیں، کبھی بچھڑے اور بکریوں کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ متعدد مرتبہ دیہاتیوں نے شکایات درج کروائیں مگر متعلقہ محکموں نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا ۔اہلِ بچوں اور مویشیوں کی جانیں ہر وقت خطرے میں ہیں۔ لوگوں نے حکومتِ پنجاب، ضلعی انتظامیہ فیصل آباد اور میونسپل حکام سے فوری نوٹس لینے اور ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کرکے ان خونخوار کتوں سے نجات کا مطالبہ کیا ہے ۔