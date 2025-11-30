صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایم اے ہال میں آگاہی سیمینار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ٹی ایم اے ہال جڑانوالہ میں جرمن کارپوریشن جی آئی سی اور نیوٹیشن انٹرنیشنل کے تعاون سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرسوپرن پروجیکٹ عمارہ راشد نے خطاب میں کہا بچیوں میں خون کی کمی کو پورا کرنے کیلئے دیسی اجزاء کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں سکولوں میں بچیوں کو10 سے 19 سال کی عمر پر میڈیسن دی جائیگی تاکہ انکی نشوونما بہتر ہو سکے جبکہ چکیوں سے معاہدہ کیا گیا ہے اور وہاں پر لوگوں کو فری مکس آٹا مہیا کیا جا رہا ہے ۔ اس موقع پر سیاسی وسماجی شخصیات سعید انور بھولا،عبدالستار اقبال ایڈووکیٹ، مولانا مفتی اصغر نوری، مصطفین مونگا، فیضان،رانا عادل فاروق اور لیگی رہنما آفتاب اکبر نے شرکت کی جبکہ میزبانی کے فرائض اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وسیم وقار نے انجام دیئے۔

