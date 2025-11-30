صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری آر ٹی اے کاگاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ اجرا کاجائزہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیکرٹری آر ٹی اے عمر علی نے گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ کے اجرا کی چیکنگ کے سلسلے میں وکس سٹیشن کا دورہ کیا۔

گاڑیوں کی چیکنگ کے طریقہ کار کو چیک کیا اور VICS کے منیجر کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ سموگ سیزن کے حوالے سے گاڑیوں کا دھواں چیک کرنے کی خصوصی ہدایت کی۔دریں اثناء انہوں نے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر خرم شہزاد کے ہمراہ گنے کی ٹرالیوں پر ریفلیکٹرز اور لائٹس چسپاں کرنے کے حوالے سے سفینہ شوگر ملزلالیاں کا دورہ کیا۔ ڈرائیورز کو حفاظتی اقدامات بارے ہدایات دی گئیں۔

