سینٹر آف ایکسیلنس سکول جڑانوالہ کا سالانہ سپورٹس گالا
اے سی اورنگزیب گورائیہ نے نمایاں کادکردگی پر طلبا کو انعامات تقسیم کئے
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ سینٹر آف ایکسیلنس سکول جڑانوالہ کے تحت سالانہ سپورٹس گالا کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔نمایاں کادکردگی دکھانے والے طلبا میں انعامات تقسیم کئے گئے۔ سپورٹس گالا کی تقریبات میں اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اورنگزیب گورائیہ ،ایس پی بختیار احمد اور دیگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔سپورٹس گالا میں کرکٹ فٹ بال والی بال بیڈ منٹن رسہ کشی اور دیگر کھیلوں کے مقابلہ جات منعقد کئے گئے ۔مہمان خصوصی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کئے ۔اس موقع پر پرنسپل کرنل(ر)جاوید اسلم کا کہنا تھا کہ سپورٹس طلبا کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں طلبا کی ذہنی و جسمانی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔کھیلیں طلبا میں حوصلہ خود اعتمادی اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں۔ جیتنے والی ٹیموں نے انعامات ملنے پر پرجوش انداز میں خوشی کا اظہار کیا۔