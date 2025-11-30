’’منیر سدھانہ ودیگر کے قاتل کیفرکردار تک پہنچائے جائیں‘‘
ملزموں کو فوری کٹہرے میں لا یا جائے :شیخ اکرم ،شہباز گجر، فضل الرحمن
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)الحاج شیخ اکرم ایم پی اے جھنگ نے سابق صدربار منیر سدھانہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہر منیر سدھانہ اور بیگناہ راہگیروں کے قتل کی پروزور مذمت کرتے ہیں اور وزیراعلیٰ پنجاب آئی جی اور ڈی پی او جھنگ سے اپیل کرتے ہیں قاتلوں کو جلد کیفرکردار تک پہنچا یاجائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے ۔ دریں اثناپریسٹیجیس لائرز الائنس ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کے رہنماؤں شہباز گجر، فضل الرحمن جوئیہ، شیخ حامد عبداﷲ، چوہدری خالد پرویز، چوہدری منظور حوتیانہ، ملا خان حیدری، اشرف پتھورآنہ، نواز خان بلوچ ایڈووکیٹس و دیگر رہنماؤں نے بھی سابق صدر جھنگ بار منیر خان سدھانہ ایڈووکیٹ اور دو افراد کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزادی جائے ۔