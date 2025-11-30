صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’منیر سدھانہ ودیگر کے قاتل کیفرکردار تک پہنچائے جائیں‘‘

  • فیصل آباد
’’منیر سدھانہ ودیگر کے قاتل کیفرکردار تک پہنچائے جائیں‘‘

ملزموں کو فوری کٹہرے میں لا یا جائے :شیخ اکرم ،شہباز گجر، فضل الرحمن

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)الحاج شیخ اکرم ایم پی اے جھنگ نے سابق صدربار منیر سدھانہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہر منیر سدھانہ اور بیگناہ راہگیروں کے قتل کی پروزور مذمت کرتے ہیں اور وزیراعلیٰ پنجاب آئی جی اور ڈی پی او جھنگ سے اپیل کرتے ہیں قاتلوں کو جلد کیفرکردار تک پہنچا یاجائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے ۔ دریں اثناپریسٹیجیس لائرز الائنس ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کے رہنماؤں شہباز گجر، فضل الرحمن جوئیہ، شیخ حامد عبداﷲ، چوہدری خالد پرویز، چوہدری منظور حوتیانہ، ملا خان حیدری، اشرف پتھورآنہ، نواز خان بلوچ ایڈووکیٹس و دیگر رہنماؤں نے بھی سابق صدر جھنگ بار منیر خان سدھانہ ایڈووکیٹ اور دو افراد کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزادی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل