گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر چور نقدی ، سامان لے اڑے
تھانہ جھنگ بازار کے محلہ سیف آباد کے قریب عمران کے گھرپرواردات
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر چور نقدی ،موبائل فون ودیگرسامان لے اڑے ۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے محلہ سیف آباد کے قریب عمران نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم گھر میں داخل ہو گئے اور الماریوں سے نقدی اور موبائل فون سمیت دیگر سامان لے اڑے ۔ تھانہ منصور آباد اور تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے سے بجلی کا میٹر اورموٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔ سعید نامی شہری نے منصور آباد پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے رات کی تاریکی میں اسکے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ ایوب کالونی میں عامر نامی شہری کی جانب سے اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی گئی اور خود اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم افراد اسکی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔