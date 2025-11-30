ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیراہتمام آگاہی سیمینار ،واک
کنول شہزادی،صنم زہرا ودیگرنے خواتین کوتحفظ کے قوانین پربریفنگ دی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایات پر خواتین کو تشدد سے تحفظ فراہم کرنے کیلئے 16 روزہ مہم جاری ہے جسکے تحت روزانہ کی بنیاد پر آگاہی پروگرامز منعقد کئے جارہے ہیں۔ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیراہتمام ماڈل یونین کونسل میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی خواتین، یونین کونسل کے نمائندے بھی موجود تھے۔
ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی،ویمن پروٹیکشن آفیسر صنم زہرا،لاء آفیسر زاہد شاکر،سیکرٹری یونین کونسل عادل ودیگر نے خطاب کیااور خواتین پر ہونے والے تشدد کیخلاف تحفظ کے قوانین سے آگاہ دی ۔ ویمن پروٹیکشن سنٹر کی طرف سے تشددکی روک تھام کے موثر اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔اس موقع پر سوالوں کے جوابات بھی دیئے گئے اور عزم کا اظہار کیا گیا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے موثر اقدامات جاری رکھے جائینگے۔