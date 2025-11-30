صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورڈنگ سکول غریب لائق طلبہ کیلئے نعمت : ساجد ظفر

  فیصل آباد
بورڈنگ سکول غریب لائق طلبہ کیلئے نعمت : ساجد ظفر

پنجاب حکومت ادارے کے ہونہار طلبہ کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے گیدی نورانی فاؤنڈیشن میں مستحق طلبہ کو میرٹ پرسہولیات فراہم کی جارہیں

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلی ٰپنجاب مریم نواز کی ہدایات پر سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب ساجد ظفر ڈال نے کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور کے ہمراہ دی نورانی فاؤنڈیشن اخوت بورڈنگ سکول عباس پور کا دورہ کیا۔ انہوں نے تسنیم نورانی،ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر کے ساتھ بورڈنگ سکول کے مختلف حصے دیکھے اور اس موقع پر کہا کہ دی نورانی فاؤنڈیشن میں مستحق طلبہ کو میرٹ پر داخل، تعلیم،رہائش،صحت سمیت تمام سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔ اس وقت ادارہ میں 300 سے زائدمالی طور پر کمزور لیکن پڑھنے لکھنے میں بہتر طلبہ تعلیم حاصل کررہے ہیں۔

دی نورانی فاؤنڈیشن اخوت بورڈنگ سکول فیصل آباد ملک کا پہلا بورڈنگ سکول ہے جہاں ملک بھر سے انٹری ٹیسٹ کے بعد منتخب مستحق طلبہ کو تعلیم سے رہائش تک تمام سہولیات مفت فراہم کی جارہی ہیں۔ سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب اور کمشنر نے بورڈنگ سکول کو غریب لیکن لائق طلبہ کیلئے نعمت قرار دیااور کہا کہ تسنیم نورانی کی قیادت میں سکول ترقی کی منازل طے کررہا ہے ۔پنجاب حکومت ادارے کے ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی کرے گی۔افسروں نے کلاس رومز،رہائشی رومز کا بھی دورہ کیااور طلبہ سے گفتگو، تعلیمی پراجیکٹس پربریفنگ میں جاری اقدامات کو سراہا۔انہوں نے طلبہ کی پریڈ بھی دیکھی۔تسنیم نورانی نے بورڈنگ سکول کے قیام کے اغراض ومقاصد سے آگاہ کیاجبکہ طلبہ نے successسٹوریز بیان کیں۔

