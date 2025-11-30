ڈی سی ،ڈی پی او نے دنیا نیوز کی سالگرہ کا کیک کاٹا
دنیا نیوز نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی :ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں خطاب
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل اور ڈی پی او عبداﷲ احمد نے ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ دنیا نیوز کی17ویں سالگرہ کا کیک کاٹا ۔ ضلعی افسروں سمیت صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا کہنا تھا کہ صحافت میں دنیا نیوز کی خدمات کو سراتے ہیں، دنیا نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی امن و امان، ترقی اور مقامی مسائل پر بھی خصوصی توجہ دی ۔میاں عامر محمود کی قیادت میں دنیا نیوزبھرپور ترقی کر رہا ہے۔
صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب شاہد محمود چودھری کا کہنا تھا کہ دنیا نیوز نے ہمیشہ مثبت صحافت کو فروغ دیا اور صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرتا آ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ دنیا نیوز اپنی کامیابیوں کا یہ سفر جاری رکھے گا ۔ شرکاء نے چنیوٹ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر اﷲ رکھا چودھری ،اکرم ساگر چودھری کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔اس موقع پر جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈاکٹر مزمل ، سابق سیکرٹری غلام مرتضیٰ، فنانس سیکرٹری ناصر چودھری،عامر صدیقی،قیصر بھٹی و دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔