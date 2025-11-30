ساڑھے چار من سے زائد بدبو دار گوشت برآمد، تلف
فوڈاتھارٹی کی چنیوٹ کے نواحی علاقہ میں کارروائی ،ملزموں کیخلاف مقدمہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر قاسم رضا کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے بیمار جانور کے گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی۔خفیہ اطلاع پر طویل ریکی کے بعدکارروائی لاہور روڈ چنیوٹ کے نواحی علاقہ میں عمل میں لائی گئی اورساڑھے چار من سے زائد بیمار جانور کا انتہائی مضرصحت گوشت برآمد کرلیا گیا۔ویٹرینری سپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالباسط کی رپورٹ کے مطابق گوشت انسانی استعمال کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر بدبو دار غیر مہر شدہ اور مضر صحت گوشت کو تلف کر دیا گیااورملزموں کے خلاف پنجاب مقدمہ درج کرادیا گیا۔