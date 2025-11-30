صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساڑھے چار من سے زائد بدبو دار گوشت برآمد، تلف

  • فیصل آباد
ساڑھے چار من سے زائد بدبو دار گوشت برآمد، تلف

فوڈاتھارٹی کی چنیوٹ کے نواحی علاقہ میں کارروائی ،ملزموں کیخلاف مقدمہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر قاسم رضا کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے بیمار جانور کے گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی۔خفیہ اطلاع پر طویل ریکی کے بعدکارروائی لاہور روڈ چنیوٹ کے نواحی علاقہ میں عمل میں لائی گئی اورساڑھے چار من سے زائد بیمار جانور کا انتہائی مضرصحت گوشت برآمد کرلیا گیا۔ویٹرینری سپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالباسط کی رپورٹ کے مطابق گوشت انسانی استعمال کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر بدبو دار غیر مہر شدہ اور مضر صحت گوشت کو تلف کر دیا گیااورملزموں کے خلاف پنجاب مقدمہ درج کرادیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل