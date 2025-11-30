پیرمحل دانش سکول سنٹر آف ایکسیلنس میں سپورٹس گالا
پیرمحل (نمائندہ دنیا) پیرمحل دانش سکول سنٹر آف ایکسیلنس میں 3 روزہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے انعامات تقسیم کیے۔ رسہ کشی فٹ بال کرکٹ کراٹے اور دیگر کھیلوں کے فائنل مقابلے ہوئے۔
طلبہ نے رانا اشرف کی قیادت میں شاندار کراٹے شو پیش کیا ۔مہمان خصوصی وقاص ظفراسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ،چوہدری منیر ڈی ایس پی ،چوہدری خالد سردار سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی پیرمحل تھے ۔ممتاز حسین شاکر پرنسپل نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور سپورٹس گالا کے کامیاب انعقاد پر تمام سٹاف اور طلبہ کو مبارکباد پیش کی ۔پوزیشن ہولڈرکھلاڑیوں کو میڈل اور بہترین کھیل پیش کرنے پر ٹیموں کو ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔