پرائیویٹ سکولز فورم کے زیر اہتمام سالانہ سپورٹس گالا
نصابی و غیر نصابی سرگرمیا ں طللبہ کی ذہنی نشو نما کیلئے ضروری ،رائوعبدلکریم
پینسرہ(نمائندہ دنیا)پرائیویٹ سکولز فورم کے زیر اہتمام سعید اجمل اکیڈمی جھنگ روڈ پر سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد ، فیصل آباد کے درجنوں سکولز کے سینکڑوں طلبا و طالبات نے شرکت کی ۔طلبہ کے درمیان کرکٹ فٹ بال ،بیڈ منٹن ،رسہ کشی، لانگ جمپنگ ،دوڑ کے مقابلہ جات کرائے گئے ۔اس موقع پر مہمان خصوصی سی ای او محکمہ تعلیم رائو عبدالکریم ،ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر تحصیل صدر نور احمد،ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز و سیکریٹری تعلیمی بورڈ فیصل آباد ڈاکٹر حبیب الرحمن ،کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ فیصل آباد ڈاکٹر جعفر ،حافظ عامر شعیب ،شیخ اویس ،میاں سرفراز ،میاں عامر بشیر،فتح صابر ،ڈویژنل ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن افتخار خان ،رانا شاہد مقرب ،ندیم سندھو، میاں ندیم شہزاد ،زاہد رشید بسرا،ملک طارق، رانا جابر رشید، حاجی جاوید اقبال ، مذہبی سکالر حافظ محمود الحسن ، چوہدری مطلوب ،شیخ غلام سرور، گلزار حسین ،خلیل احمد ،اسلم بٹ و دیگر سکولز سربراہان و اساتذہ نے شرکت کی ۔ رائو عبدالکریم نے نمائیاں پوزیشن ہولڈز کھلاڑیوں کو انعامات تقسیم کرتے کہا کہ نصابی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں طلبا و طلبات کی ذہنی و جسمانی نشو نما کیلئے بہت ضروری ہیں سرگرمیوں سے طلبہ کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آتا ہے۔