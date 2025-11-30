ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ
15 سے 18 دسمبر 4 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائینگے : بریفنگ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر ،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا ۔ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیضان ارشد نے بریفنگ دیتے بتایا کہ 15 سے 18 دسمبر تک پولیو مہم کے دوران 4,33,838 پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ،82 یو سی میڈیکل آفیسرز 355ایریا انچارجز, 1916موبائل اور 106فکس ٹیمیں ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔
ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ پولیو مہم میں بھرپور تعاون کیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، ڈی پی او عبادت نثار، اے ڈی سی ریونیو وقار اکبر چیمہ اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔ 12 کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ زمین اور ملکیت سے متعلق تنازعات پر فریقین کے مو قف سنے گئے ۔ڈپٹی کمشنر نے متعدد کیسز میں حقداروں کو فوری قبضہ دلوانے کی ہدایات جاری کیں۔