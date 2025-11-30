مقررہ ہدف سے زائد رقبہ پر گندم کاشت کی جائیگی : افتخار سہو
پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے گندم کا تصدیق شدہ بیج 5500 روپے فی بیگ کے حساب سے دستیاب
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار سہو کی زیر صدارت گندم کی کاشت بارے جائزہ اجلاس ہواجس میں انہوں نے گندم کو ملکی فوڈ سکیورٹی کیلئے ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے جبکہ رواں سیزن صوبہ میں مقررہ ہدف سے زائد رقبہ پر گندم کاشت کی جائے گی۔ گندم کا تصدیق شدہ بیج 5500 روپے فی بیگ کے حساب سے مارکیٹوں میں وافر مقدار میں دستیاب ہے اور گزشتہ برسوں کے مقابلہ میں 25 فیصد سے زائد تصدیق شدہ بیج کا استعمال کیا جا رہا ہے ۔ کھادوں کی مقرر کردہ نرخوں سے بھی کم قیمت پر وافر مقدار میں دستیابی ممکن بنائی گئی ہے۔
اجلاس میں سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز مگسی، وائس چانسلر ایم این ایس زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف ، ڈائریکٹر جنرلز محکمہ زراعت عبدالحمید، نویدعصمت کاہلوں و دیگر افسروں نے شرکت کی جبکہ ڈی جی کراپ رپورٹنگ سروس ڈاکٹر عبدالقیوم سمیت ڈائریکٹرز و ڈپٹی ڈائریکٹرز زراعت توسیع نے آن لائن شرکت کی۔سیکرٹری زراعت نے مزید کہا کہ گندم بوائی کے لئے نہری پانی کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائی گئی ہے ۔ کسان کارڈ کے تحت ابتک تقریباً 7 لاکھ سے زائد کاشتکاروں کو 100 ارب روپے سے زائد بلا سود قرض جاری ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی اور ضلعی سطح پر گندم کے پیداواری مقابلے کرائے جا رہے ہیں جبکہ صوبائی اور ضلعی سطح پر جیتنے والے کاشتکاروں کو ٹریکٹرز سمیت کروڑوں کے نقد انعامات دیئے جائینگے۔زرعی یونیورسٹیوں کے طلبہ اور انٹرنیز کا گندم کی کاشت کی مہم میں اہم کردار ہے۔