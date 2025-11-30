صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرپرسن وزیراعلیٰ ڈائریکٹوریٹ کی کمشنر سے ملاقات

  • فیصل آباد
چیئرپرسن وزیراعلیٰ ڈائریکٹوریٹ کی کمشنر سے ملاقات

ڈویژن کی مجموعی صورتحال،ضلعی امور اور جاری ا قدامات پر تبادلہ خیال

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن،سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے کمشنر آفس میں کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور سے ملاقات کی۔ملاقات میں ڈویژن کی مجموعی صورتحال،ضلعی امور اور جاری انتظامی اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔کمشنر نے ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں، عوامی سہولت کے منصوبوں اور سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لئے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔چیئرپرسن نے فیلڈ سٹاف کی کارکردگی،انسپکشن میکانزم، شفاف مانیٹرنگ اور عوامی شکایات کے حل سے متعلق ڈائریکٹوریٹ کے فوکس ایریاز پر روشنی ڈالی۔

انہوں نے زور دیا کہ سرکاری اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن بہتر ہونے سے نا صرف انتظامی اہداف پورے ہوتے ہیں بلکہ عوامی مسائل کے حل میں بھی تیزی آتی ہے ۔ملاقات میں امن و امان کی صورتحال، مارکیٹ مانیٹرنگ، پرائس کنٹرول، ترقیاتی سکیموں کی بروقت تکمیل اور عوامی ریلیف اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بہتر انتظامی نظم و نسق اور مربوط نگرانی ہی شہریوں تک موثر اور تیز رفتار سہولیات پہنچانے کی ضمانت ہے ۔ بابر علاؤالدین نے کمشنر کی کاوشوں کو سراہا اور ڈویژن میں جاری ترقیاتی و انتظامی امور کیلئے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل