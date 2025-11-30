چیئرپرسن وزیراعلیٰ ڈائریکٹوریٹ کی کمشنر سے ملاقات
ڈویژن کی مجموعی صورتحال،ضلعی امور اور جاری ا قدامات پر تبادلہ خیال
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن،سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے کمشنر آفس میں کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور سے ملاقات کی۔ملاقات میں ڈویژن کی مجموعی صورتحال،ضلعی امور اور جاری انتظامی اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔کمشنر نے ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں، عوامی سہولت کے منصوبوں اور سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لئے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔چیئرپرسن نے فیلڈ سٹاف کی کارکردگی،انسپکشن میکانزم، شفاف مانیٹرنگ اور عوامی شکایات کے حل سے متعلق ڈائریکٹوریٹ کے فوکس ایریاز پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے زور دیا کہ سرکاری اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن بہتر ہونے سے نا صرف انتظامی اہداف پورے ہوتے ہیں بلکہ عوامی مسائل کے حل میں بھی تیزی آتی ہے ۔ملاقات میں امن و امان کی صورتحال، مارکیٹ مانیٹرنگ، پرائس کنٹرول، ترقیاتی سکیموں کی بروقت تکمیل اور عوامی ریلیف اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بہتر انتظامی نظم و نسق اور مربوط نگرانی ہی شہریوں تک موثر اور تیز رفتار سہولیات پہنچانے کی ضمانت ہے ۔ بابر علاؤالدین نے کمشنر کی کاوشوں کو سراہا اور ڈویژن میں جاری ترقیاتی و انتظامی امور کیلئے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔