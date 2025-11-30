ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ٹھپ، مریض بڑھنے لگے
ضلعی انتظامیہ ، محکمہ ہیلتھ کی غفلت سے باربرز ،بیوٹی سیلونز کی رجسٹریشن ایک سال سے رک چکی جو ہیپاٹائٹس کے پھیلائوکی سب سے بڑی وجہ بن رہے ،نوٹس لینے کامطالبہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت اور محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کئیر کی جانب سے شروع کیا جانے والا ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ٹھپ ہوگیا۔ حجاموں اور بیوٹی سیلونز کی رجسٹریشن کا سلسلہ بھی بند ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہورہا ہے تفصیلات کے مطابق سابق دور حکومت میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کئیر کی جانب سے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کو ہدایت کی گئی تھی کہ بیوٹی سیلونز اور باربرز کی رجسٹریشن کریں جس پر ہیلتھ سرٹیفکیٹس چیک کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا تھا جسکے تحت باربرز کو بیلڈ کٹرز بیگز اور جراثیم کش کٹس فراہم کی گئی تھیں اس پروگرام کے تحت فیصل آباد میں تقریباً 600 سے زائد سیلونز اور باربرز کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا باربرز اور بیوٹی سیلونز پر کام کرنے والے عملے کے میڈیکل ٹیسٹ کرواکے یہ بھی چیک کیا گیا کہ وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہوں جو ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوسکتا ہو باربرز کو دی جانے والی کٹس کی مالیت لاکھوں روپے تھی حکومت تبدیل ہوئی تو یہ منصوبہ بھی دیگر کئی منصوبوں کی طرح انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھ کر ٹھپ ہوچکا ہے محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کے افسروں نے اس جانب کوئی توجہ ہی نہ دی جس سے باربرز اور بیوٹی سیلونز کی رجسٹریشن کا عمل بھی گزشتہ ایک سال سے رک چکا ہے گزشتہ برس تک 600 باربرز اور بیوٹی سیلونز کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا موجودہ صورتحال میں باربرز اور بیوٹی سیلونز ہیپاٹائٹس کے پھیلائوکی سب سے بڑی وجہ بن رہے ہیں ۔الائیڈ ہسپتال 2 سے ملحقہ لیور سنٹر کی جانب سے ہر چوتھے شخص کے ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامی ادارے روایتی سستی و لاپروائی کے باعث عوامی فلاح کے منصوبوں کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑرہاہے ، اعلی ٰ حکام باربرزاوربیوٹی سیلونز کی رجسٹریشن بند ہونے کانوٹس لیں ۔