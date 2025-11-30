صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں، بس اڈوں، موٹرویز پر کینٹینز کے مہنگے ٹھیکے عوام کی جیبوں پر بوجھ، گرانفروشی جاری

  • فیصل آباد
ہسپتالوں، بس اڈوں، موٹرویز پر کینٹینز کے مہنگے ٹھیکے عوام کی جیبوں پر بوجھ، گرانفروشی جاری

متعلقہ محکموں کی جانب سے ٹھیکے کی مد میں بھاری رقوم وصول کیے جانے پر ضلعی انتظامیہ بھی گرانفروشی کیخلاف کارروائیوں سے گریزاں ،خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑ رہاہے

 فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سرکاری ہسپتالوں بس اڈوں موٹرویز اور ائیر پورٹ کی کینٹینز کے مہنگے سرکاری ٹھیکے عوام کی جیبوں پر بوجھ بڑھا رہے ہیں ،متعلقہ محکموں کی جانب سے ٹھیکے کی مد میں بھاری رقوم وصول کیے جانے پر ضلعی انتظامیہ بھی گرانفروشی کیخلاف کارروائیاں کرنے سے گریزاں ہے جس کا خمیازہ شہریوں کو گرانفروشی کی صورت میں بھگتنا پڑرہاہے۔ بس اڈوں ریلوے سٹیشن ائیر پورٹ موٹرویز اور سرکاری ہسپتالوں کی کینٹینز کیلئے ٹینڈر اور بولی کے ذریعے کروڑوں کے ٹھیکے دئیے جاتے ہیں ٹھیکیداروں کی جانب سے کروڑوں روپے متعلقہ ادارے کو جمع کرانے کے بعد پیسے عوام کی جیبوں سے نکالے جاتے ہیں ایسی کینٹینز پر موجود اشیا دوگنے سے بھی زیادہ داموں میں فروخت کی جارہی ہیں جبکہ ملٹی نیشنل یا رجسٹرڈ کمپنیوں کی اشیا بیچنے کی بجائے سستی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ اشیا بھی مہنگے داموں فروخت کی جارہی ہیں ضلعی انتظامیہ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے یا متعلقہ ادارے کے سربراہ کی جانب سے بھی ایسی کینٹین کیخلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ۔موٹروے کینٹینز کی بھی یہی صورتحال ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے عوامی مقامات جہاں شہریوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے اور مسافر یا بیماروں کے تیمار دار آتے ہیں وہاں اشیا کی دو سے تین گنا اضافی قیمتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ انتظامیہ کو ایسی جگہوں پر موجود کینٹینز کو مہنگی کرنے کی بجائے سبسڈی دینی چاہیے تاکہ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے شہریوں کیلئے کچھ آسانی ہوسکے ۔

