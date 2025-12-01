صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علاقے کو جرائم سے پاک بنائیں گے :حافظ عمار وینس

  • فیصل آباد
علاقے کو جرائم سے پاک بنائیں گے :حافظ عمار وینس

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ روڈالہ کے نئے ایس ایچ او حافظ عمار وینس نے چارج سنبھالتے ہی واضح کر دیا ہے کہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے۔

 انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ اور قانون شکن عناصر معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور ایسے افراد کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ایس ایچ او حافظ عمار وینس نے عزم ظاہر کیا کہ وہ ہر ممکن وسائل بروئے کار لا کر علاقے کو جرائم سے پاک ماحول فراہم کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر فعال کردار جاری رکھے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انڈے ‘ سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہوسکیں

سالانہ گل داؤدی کی نمائش 4 دسمبر کو، تیاریاں شروع

حکمرانوں کی نااہلی سے عوام لاچار ہوگئے : جماعت اسلامی

مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کا انتخابی اجلاس

جامعہ نعیمیہ : فنِ خطابت کورس کی تکمیل، تقریری مقابلہ

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں‘ 492 جعلی طبی مراکز سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر