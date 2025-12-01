علاقے کو جرائم سے پاک بنائیں گے :حافظ عمار وینس
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ روڈالہ کے نئے ایس ایچ او حافظ عمار وینس نے چارج سنبھالتے ہی واضح کر دیا ہے کہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ اور قانون شکن عناصر معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور ایسے افراد کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ایس ایچ او حافظ عمار وینس نے عزم ظاہر کیا کہ وہ ہر ممکن وسائل بروئے کار لا کر علاقے کو جرائم سے پاک ماحول فراہم کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر فعال کردار جاری رکھے گی ۔