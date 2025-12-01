گوجرہ: معمولی تلخ کلامی پر کلہاڑی کے وار، شخص شدید زخمی
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )گوجرہ کے علاقے چک نمبر 283 J.B میں معمولی تلخ کلامی پر ایک شخص کو کلہاڑی کے وار کرکے شدید زخمی کر دیا گیا۔
کاشف ندیم، جو دواکھڑی اڈا سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں گاؤں کے رہائشی سلطان سے تلخ کلامی ہوئی۔ موقع پر سلطان نے مسلح کلہاڑی کے وار کرکے کاشف ندیم کو شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔زخمی کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے ۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ واقعہ کی وجہ معمولی تلخ کلامی تھی۔ صدر پولیس گوجرہ نے کہا کہ مکمل تحقیقات اور ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے ۔