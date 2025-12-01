صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کا گھیرا تنگ

  • فیصل آباد
بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کا گھیرا تنگ

گوجرہ(نما ئندہ دُنیا)ٹریفک پولیس نے بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔

ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے ،بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں اور کمسن موٹر سائیکل ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں جرمانے کئے جا رہے ہیں جبکہ ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والوں کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا پابند بنایا جا رہا ہے ان کی موٹر سائیکلیں اس وقت تک بند کر دی جاتی ہیں جب تک وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں کر لیتے اور ہیلمٹ نہیں خرید لیتے نیز قانون شکنی کے مرتکب عناصر کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب : ہسپتالوں میں ویسکیو لرسرجری کا شعبہ قائم نہ ہو سکا، مریض در بدر

پاکستانی سرمایہ کاروں کو جوڑنے کیلئے پلیٹ فارم تیار،عبدالحفیظ

ویمن یونیورسٹی میں یوتھ پچ آئیڈیا پروگرام کا کامیاب انعقاد

مظفرگڑھ ،عوامی ریلیف کیلئے سہولت بازار کا باضابطہ افتتاح

چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب

پولیس کی اپلائیڈفار موٹرسائیکل کی ویڈیوبنانے پر تاجر پر تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر