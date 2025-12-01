بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کا گھیرا تنگ
گوجرہ(نما ئندہ دُنیا)ٹریفک پولیس نے بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔
ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے ،بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں اور کمسن موٹر سائیکل ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں جرمانے کئے جا رہے ہیں جبکہ ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والوں کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا پابند بنایا جا رہا ہے ان کی موٹر سائیکلیں اس وقت تک بند کر دی جاتی ہیں جب تک وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں کر لیتے اور ہیلمٹ نہیں خرید لیتے نیز قانون شکنی کے مرتکب عناصر کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا ۔