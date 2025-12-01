صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھلیانوالی میں موٹرسائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی

  • فیصل آباد
سندھلیانوالی (سٹی رپورٹر)سندھلیانوالی میں تھانہ اروتی کی پولیس اور ٹریفک پولیس نے مشترکہ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں میں موٹرسائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کی۔

 ہیلمٹ نہ پہننے اور ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف موقع پر چالان جاری کیے گئے اور متعدد موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی گئیں۔پولیس حکام نے کہا کہ یہ اقدامات ٹریفک قوانین کی پابندی اور روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ عوام کی حفاظت کو مقدم رکھتے ہوئے یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔پولیس نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں اور اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو ترجیح دیں تاکہ سڑکوں پر حادثات اور انسانی جانوں کے نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

