سمندری :منشیات فروشوں کیخلاف کارروائی 3 ملزم گرفتار
مختلف مقامات سے عرفان، محسن اور شاہد نامی منشیات فروشوں کو پکڑا گیا
سمندری (نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران تین ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔پولیس نے مختلف مقامات سے عرفان، محسن اور شاہد نامی تین منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضہ سے مجموعی طور پر دو کلو ایک سو گرام ہیروئن اور ایک کلو چار سو چالیس گرام چرس برآمد کی گئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا۔پولیس ترجمان کے مطابق، منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہے گا۔