8 سال قبل باپ کو قتل ،گھر میں دفن کرنے والا گرفتار

  • فیصل آباد
8 سال قبل باپ کو قتل ،گھر میں دفن کرنے والا گرفتار

ملزم رفیق نے گھریلو رنجش پر والد صدیق کو مارا ، مقتول کی باقیات برآ مد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آٹھ سال قبل گھریلو رنجش کی بنا پر باپ کو قتل کرکے لاش گھر کے صحن میں دفن کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ سٹی جڑانوالہ پولیس نے آٹھ سال قبل گھریلو رنجش کی بنا پر اپنے والد کو قتل کرنے والے ملزم رفیق کو گرفتار کرلیا۔ ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ اس نے گھریلو رنجش کی بنا پر اپنے والد صدیق کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش گھر کے صحن میں گڑھا کھود کر دفن کر دی تھی۔ جس پر پولیس نے کھدائی کرتے ہوئے مقتول کی باقیات بھی برآمد کرلیں۔ تاہم ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی آغاز کردیا گیا ہے ۔

 

