صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ ،10 افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ ،10 افراد کیخلاف مقدمہ درج

فریقین کی جانب سے فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کرنے والے 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے گلفشاں کالونی کمرشل مارکیٹ کے قریب دو فریقین میں سابقہ رنجش کی بنا پر جھگڑا ہوگیا۔ جس پر فریقین کی جانب سے مبینہ طور پر شدید فائرنگ شروع کردی گئی۔ جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران

بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء

عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

ایس پی وسیم اختر نے پنجاب ہائی وے پٹرول میں بطور ریجنل آفیسر چارج سنبھال لیا

پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا

ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر