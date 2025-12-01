لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ ،10 افراد کیخلاف مقدمہ درج
فریقین کی جانب سے فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کرنے والے 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے گلفشاں کالونی کمرشل مارکیٹ کے قریب دو فریقین میں سابقہ رنجش کی بنا پر جھگڑا ہوگیا۔ جس پر فریقین کی جانب سے مبینہ طور پر شدید فائرنگ شروع کردی گئی۔ جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔