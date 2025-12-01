نوسر بازوں کا شہری کو دھوکہ ، نقدی سامان سے محروم
خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اسے باتوں میں الجھا یا اور لوٹ مار کی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے شہری کو دھوکہ دہی کا شکار بناتے ہوئے نقدی، ایل سی ڈی اور دیگر سامان سے محروم کر دیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے محلہ صادق آباد میں ریاض علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اسے باتوں میں الجھا لیا اور اس کے گھر میں داخل ہو کر نقدی، ایل سی ڈی اور دیگر سامان ہتھیانے کے بعد دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے ۔