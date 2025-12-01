گھر سے انڈے فروخت کرنے گئے لڑکے کو اغوا کر لیا گیا
علی رضا کو راستے میں اغوا کیا گیا ، پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر سے انڈے فروخت کرنے گئے کمسن لڑکے کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا۔تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر7 ج ب کے رہائشی شاہ زیب نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 13 سالہ بھائی علی رضا انڈے فروخت کرتا تھا۔ جو گزشتہ روز انڈے فروخت کرنے کیلئے گھر سے باہر گیا۔ جسے راستے سے ہی مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغوی کی تلاش شروع کر دی ہے ۔