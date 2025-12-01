صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے انڈے فروخت کرنے گئے لڑکے کو اغوا کر لیا گیا

  • فیصل آباد
گھر سے انڈے فروخت کرنے گئے لڑکے کو اغوا کر لیا گیا

علی رضا کو راستے میں اغوا کیا گیا ، پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر سے انڈے فروخت کرنے گئے کمسن لڑکے کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا۔تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر7 ج ب کے رہائشی شاہ زیب نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 13 سالہ بھائی علی رضا انڈے فروخت کرتا تھا۔ جو گزشتہ روز انڈے فروخت کرنے کیلئے گھر سے باہر گیا۔ جسے راستے سے ہی مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغوی کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران

بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء

عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

ایس پی وسیم اختر نے پنجاب ہائی وے پٹرول میں بطور ریجنل آفیسر چارج سنبھال لیا

پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا

ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر