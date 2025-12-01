صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک اہلکاروں کی ویڈیو بنا کر ہراساں کرنیوالا شہری گرفتار

  • فیصل آباد
بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر شہری کا چالان کیا تو اس نے مزاحمت کی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر قانونی طور پر ٹریفک اہلکاروں کی ویڈیو بنا کر انہیں ہراساں کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے ستارہ ٹاور چوک میں ٹریفک اہلکاروں کی جانب سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر شہری کو روک کر اس کی گاڑی کا چالان کیا گیا، تو اس نے ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ الجھتے ہوئے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

