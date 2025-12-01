فیکٹری کے تالے توڑ کر موٹریں، مشینری، تارین چوری
چور رات کی تاریکی میں ریاض علی کی فیکٹری میں داخل ہو گئے ، مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)فیکٹری کے تالے توڑ کر موٹریں، مشینری، بجلی کی تاریں اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے محلہ صادق آباد میں ریاض علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملز م اس کی فیکٹری کے تالے توڑ کر فیکٹری میں داخل ہوگئے اور اس دوران لاکھوں روپے مالیت کی موٹریں، مشینری، بجلی کی تاریں اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔