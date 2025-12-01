خاتون کو سابقہ رنجش پر ، تشدد کرتے ہوئے زخمی کردیا
لاہوری چوک کی سدرہ کو ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ، مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو سابقہ رنجش کی بنا پر قابو کرکے تشدد کرتے ہوئے شدید زخمی کردیا گیا۔تھانہ وویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لاہوری چوک کی رہائشی سدرہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناء پر اسے قابو کرلیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے ۔