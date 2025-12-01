صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو سابقہ رنجش پر ، تشدد کرتے ہوئے زخمی کردیا

  • فیصل آباد
خاتون کو سابقہ رنجش پر ، تشدد کرتے ہوئے زخمی کردیا

لاہوری چوک کی سدرہ کو ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو سابقہ رنجش کی بنا پر قابو کرکے تشدد کرتے ہوئے شدید زخمی کردیا گیا۔تھانہ وویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لاہوری چوک کی رہائشی سدرہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناء پر اسے قابو کرلیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب : ہسپتالوں میں ویسکیو لرسرجری کا شعبہ قائم نہ ہو سکا، مریض در بدر

پاکستانی سرمایہ کاروں کو جوڑنے کیلئے پلیٹ فارم تیار،عبدالحفیظ

ویمن یونیورسٹی میں یوتھ پچ آئیڈیا پروگرام کا کامیاب انعقاد

مظفرگڑھ ،عوامی ریلیف کیلئے سہولت بازار کا باضابطہ افتتاح

چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب

پولیس کی اپلائیڈفار موٹرسائیکل کی ویڈیوبنانے پر تاجر پر تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر