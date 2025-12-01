صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف کاروائیوں میں 28 منشیات فروش گرفتار،سامان برآ مد

  • فیصل آباد
8660 گرام چرس، 8530 گرام ہیروئن، 21 کلوگرام سے زائد بھکی بر آ مد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مختلف کاروائیوں کے دوران 28 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لکے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلی گئیں۔فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 28 منشیات فروشوں کو گرفتار کرلیا۔ جو منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں مصروف تھے ۔ جن کے قبضے سے مجموعی طور پر 8660 گرام چرس، 8530 گرام ہیروئن، 21 کلوگرام سے زائد بھکی اور 300 لٹر سے زائد شراب برآمد کرلی۔ پولیس نے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

