وراثتی جائیداد کی جعلی دستاویزات بنا کر فراڈ پر مقدمہ درج
ملز موں نے حر مین مبین کی جائیداد کے جعلی کا غذات بنوائے ، تحقیقات شروع
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وراثتی جائیداد کی جعلی دستاویزات تیار کرواتے ہوئے ورثاء کو فراڈ کا شکار بنانے والے ملزم مقدمے کی لپیٹ میں آگئے ۔تھانہ کوتوالی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے حرمین مبین نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے مرحوم والد کی وراثتی جائیداد کے جعلی دستاویزات تیار کرواتے ہوئے انہیں لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔