صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وراثتی جائیداد کی جعلی دستاویزات بنا کر فراڈ پر مقدمہ درج

  • فیصل آباد
وراثتی جائیداد کی جعلی دستاویزات بنا کر فراڈ پر مقدمہ درج

ملز موں نے حر مین مبین کی جائیداد کے جعلی کا غذات بنوائے ، تحقیقات شروع

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وراثتی جائیداد کی جعلی دستاویزات تیار کرواتے ہوئے ورثاء کو فراڈ کا شکار بنانے والے ملزم مقدمے کی لپیٹ میں آگئے ۔تھانہ کوتوالی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے حرمین مبین نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے مرحوم والد کی وراثتی جائیداد کے جعلی دستاویزات تیار کرواتے ہوئے انہیں لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انڈے ‘ سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہوسکیں

سالانہ گل داؤدی کی نمائش 4 دسمبر کو، تیاریاں شروع

حکمرانوں کی نااہلی سے عوام لاچار ہوگئے : جماعت اسلامی

مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کا انتخابی اجلاس

جامعہ نعیمیہ : فنِ خطابت کورس کی تکمیل، تقریری مقابلہ

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں‘ 492 جعلی طبی مراکز سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر