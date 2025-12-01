شہری سہولتوں کی بحالی، سٹریٹ لائٹس فعال کر دی گئیں
جامعہ چشتیہ چوک سے ملت روڈ تک سڑک کی کارپٹنگ کا کام بھی جاری
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے مؤثر اور تیز رفتار اقدامات جاری ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مختلف شاہرات پر سٹریٹ لائٹس کو فعال کردیا گیا ہے ، جس سے رات کے اوقات میں شاہراہیں روشن رہتی ہیں۔مزید برآں، دیگر باقی ماندہ شاہرات پر بھی سٹریٹ لائٹس کو مرحلہ وار فنکشنل کیا جا رہا ہے ۔ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جامعہ چشتیہ چوک سے ملت روڈ تک سڑک کی کارپٹنگ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے ، جس کی تکمیل سے سفر کرنے والے شہریوں کو معیاری اور سہل سفری سہولیات میسر آئیں گی۔