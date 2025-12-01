صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری سہولتوں کی بحالی، سٹریٹ لائٹس فعال کر دی گئیں

  • فیصل آباد
شہری سہولتوں کی بحالی، سٹریٹ لائٹس فعال کر دی گئیں

جامعہ چشتیہ چوک سے ملت روڈ تک سڑک کی کارپٹنگ کا کام بھی جاری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے مؤثر اور تیز رفتار اقدامات جاری ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مختلف شاہرات پر سٹریٹ لائٹس کو فعال کردیا گیا ہے ، جس سے رات کے اوقات میں شاہراہیں روشن رہتی ہیں۔مزید برآں، دیگر باقی ماندہ شاہرات پر بھی سٹریٹ لائٹس کو مرحلہ وار فنکشنل کیا جا رہا ہے ۔ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جامعہ چشتیہ چوک سے ملت روڈ تک سڑک کی کارپٹنگ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے ، جس کی تکمیل سے سفر کرنے والے شہریوں کو معیاری اور سہل سفری سہولیات میسر آئیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

محسن نقوی کا میگا پراجیکٹس کا دورہ، کاموں پر اظہار اطمینان

بھارتی فوج کشمیریوں پر بربریت کے پہاڑ توڑ رہی، وزیراعظم آزاد کشمیر

بلدیاتی نظام، رکاوٹ بننے والوں کیخلاف تحریک چلائینگے، طارق سلیم

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر