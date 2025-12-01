صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) آل پاکستان پی، ڈبلیو، ڈی ورکرز یونین بلڈنگ سب ڈویژن جھنگ کے الیکشن میں ملک محمد اجمل چیئرمین منتخب ہوگئے۔

 اس موقع ڈبلیو، ڈی ورکرز بلڈنگ سب ڈویژن جھنگ منتخب ھونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ نو منتخب چیئرمین نوجوان، متحرک اور بھر پور صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ملک محمد اجمل پی، ڈبلیو ڈی ورکرز کے مسائل اور مشکلات کو حل کروانے کے لیے آپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کریں گے ، اور ان کے دیرنیہ مسائل کو حل کروائیں گے ۔

 

