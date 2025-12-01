گوجرہ شہر میں پارکنگ مافیا کا قبضہ، لو گوں کو شدید تشویش
پارکنگ فیس کے نام پر لوٹ مار اور شہریوں کے ساتھ غنڈہ گردی معمول
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )گوجرہ شہر کو عملی طور پر پارکنگ مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے ، جہاں میونسپل کمیٹی کے بعض حکام کی سرپرستی میں شہر کے اہم بازاروں میں موٹر سائیکل سٹینڈ قائم کر دیے گئے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ فیس کے نام پر لوٹ مار اور شہریوں کے ساتھ غنڈہ گردی معمول بن چکی ہے ، جبکہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے کوئی موثر اقدامات عمل میں نہیں لائے جا رہے ۔مقامی شہریوں نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں پارکنگ کے نظام کو شفاف بنانے اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اصلاح احوال کی جائے ۔