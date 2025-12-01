غیرقانونی دھرنوں اور لشکر کشی کے خلاف قانون حرکت میں آ ئے گا: میاں عبدالمنان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی اورمسلم لیگ ن ٹریڈرزونگ کے مرکزی صدر میاں عبدالمنان نے کہاہے کہ۔۔۔
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے خواہشمند ان سے سڑکوں پر تماشے لگانے کی پلاننگ چاہتے ہیں مگر غیرقانونی دھرنوں اور لشکر کشی کے خلاف قانون حرکت میں آ ئے گا-قانون کی بجائے دھرنوں سے بانی کی رہائی مکن نہیں۔ان کاکہناتھاکہ طاقت کے ذریعے مطالبے قبول نہیں ہو تے ، قانون کا راستہ اپنائیں، سڑکوں پر لشکرکشی سے ملک انتشار کی طرف جائے گا۔