سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد
سمندری (نمائندہ دنیا)سماجی تنظیم سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام عمران فیصل کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت چیک اپ کیا اور ادویات فراہم کیں۔کیمپ میں تنظیم کے چیئرمین سیلمان ادریس بٹ، وائس چیئرمین خواجہ ناصر محمود، شفیق چوہان، اشعر بٹ، عدیل جٹ، امجد گل اور شہزاد گجر نے حصہ لیا اور انتظامات کی تعریف کی۔ کیمپ کے آغاز پر حافظ محمد عثمان نے دعا کرائی۔چیئرمین سیلمان ادریس بٹ نے کہا کہ سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے فری میڈیکل کیمپ اور دیگر پراجیکٹس صرف اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں۔