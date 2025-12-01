صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ : ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پرکریک ڈاؤن

  • فیصل آباد
جڑانوالہ : ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پرکریک ڈاؤن

قوانین کا نفاذ شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے : ایس پی بختیار احمد

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ایس پی جڑانوالہ سب ڈویژن بختیار احمد کی ہدایت پر پولیس اور ٹریفک پولیس نے شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ڈی ایس پی جڑانوالہ ملک طاہر، ایس ایچ او سٹی عاطف کھچی، ایس ایچ او تھانہ صدر مظفر کھوکھر اور ٹریفک انچارج محمد اشتیاق ساگر کی نگرانی میں شہر بھر میں مشترکہ کارروائیاں کی گئیں۔

کارروائیوں میں ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سوار، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، روڈ پر غیر محفوظ گاڑیاں، نابالغ ڈرائیونگ اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر سخت اقدامات کیے گئے ۔اس موقع پر ایس پی بختیار احمد نے کہا کہ ٹریفک قوانین کا نفاذ شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف یہ مہم مسلسل جاری رہے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں تاکہ سڑکوں پر حادثات سے بچا جا سکے ۔ 

 

