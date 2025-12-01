خشک سالی کے باعث سموگ اور گرد و غبار میں اضافہ
فیکٹریوں کا دھواں ہوا کو مزید آلودہ کر رہا ، سانس لینے میں دشواری کا سامنا
چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر اور گردونواح میں خشک سالی کے باعث سموگ اور گرد و غبار کے طوفان میں اضافہ ہو گیا ۔ صبح و شام کے وقت مٹی اور گردوغبار نے بادلوں اور اندھیرے کی شکل اختیار کر لی ہے ۔فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں ہوا کو مزید آلودہ کر رہا ہے ، جس کے نتیجے میں شہری سانس لینے میں دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سموگ سے دمہ، ٹی بی، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، ہارٹ اٹیک اور آنکھوں، چہرے اور ہاتھوں پر جلن و خارش جیسے مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے ۔ بچے اور بزرگ شہری اس سے زیادہ متاثر ہونے کے امکانات رکھتے ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تبدیلی کے باعث پھیلنے والے سموگ وائرس سے بچاؤ کے لیے تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں آگاہی مہم چلائے ۔ علاوہ ازیں، موٹر سائیکل سوار شہریوں کو ماسک اور حفاظتی عینک کے استعمال کی سخت تلقین کی جائے تاکہ وہ سموگ کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔