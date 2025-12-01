سردی ،گرم ملبوسات کی خرید و فروخت ، مہنگائی سے عوام پریشان
چناب نگر (نامہ نگار )سردی کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی شہر بھر میں گرم ملبوسات کی خرید و فروخت میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے ، تاہم بڑھتی مہنگائی نے عوام اور دکاندار دونوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔
شہریوں نے بتایا کہ جیکٹس، سویٹرز، شالیں اور دیگر گرم کپڑوں کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہو گئی ہیں، جس کے باعث متوسط اور کم آمدنی والے طبقے شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ محدود بجٹ رکھنے والے عوام کے لیے قیمتوں میں ریلیف فراہم کیا جائے ۔دکانداروں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ درآمدی کپڑوں پر بڑھتے ہوئے ٹیکسز، کرایوں میں اضافہ اور بجلی کے زیادہ بلوں نے کاروبار مشکل بنا دیا ہے ۔ ان کے مطابق یہ عوامل نہ صرف منافع کو کم کر رہے ہیں بلکہ گاہک بھی خریداری کرنے سے قاصر ہیں۔دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹیکسز اور بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کیا جائے ۔