صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردی ،گرم ملبوسات کی خرید و فروخت ، مہنگائی سے عوام پریشان

  • فیصل آباد
سردی ،گرم ملبوسات کی خرید و فروخت ، مہنگائی سے عوام پریشان

چناب نگر (نامہ نگار )سردی کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی شہر بھر میں گرم ملبوسات کی خرید و فروخت میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے ، تاہم بڑھتی مہنگائی نے عوام اور دکاندار دونوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔

شہریوں نے بتایا کہ جیکٹس، سویٹرز، شالیں اور دیگر گرم کپڑوں کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہو گئی ہیں، جس کے باعث متوسط اور کم آمدنی والے طبقے شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ محدود بجٹ رکھنے والے عوام کے لیے قیمتوں میں ریلیف فراہم کیا جائے ۔دکانداروں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ درآمدی کپڑوں پر بڑھتے ہوئے ٹیکسز، کرایوں میں اضافہ اور بجلی کے زیادہ بلوں نے کاروبار مشکل بنا دیا ہے ۔ ان کے مطابق یہ عوامل نہ صرف منافع کو کم کر رہے ہیں بلکہ گاہک بھی خریداری کرنے سے قاصر ہیں۔دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹیکسز اور بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انتظامیہ کی عدم دلچسپی کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خریدو فروخت دھڑلے سے جاری

نئے ٹریفک قوانین 400 مقدمات درج گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند

ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

2500 سو ٹن کینو کی پہلی کھیپ یو اے ای روانہ کر دی گئی

نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر