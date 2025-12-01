صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمیکل ملی چائے کی پتی، مرچیں، مصالحہ جات کی فروخت

  • فیصل آباد
کیمیکل ملی چائے کی پتی، مرچیں، مصالحہ جات کی فروخت

لو گ استعمال سے آنتوں اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو ر ہے ہیں

 جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اندرون شہر اور مضافاتی علاقوں میں کیمیکل ملی چائے کی پتی، مرچیں، مصالحہ جات اور دودھ کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ کیمیکل ملا یہ خوراک انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے ۔شہریوں کے مطابق، بزرگ شہریوں اور معصوم بچوں کی بڑی تعداد کیمیکل ملا دودھ، مصالحہ جات، مرچیں اور چائے کی پتی کے استعمال سے آنتوں اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے ۔ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کی جانب سے ملاوٹ شدہ اشیا کی فروخت کے خلاف مستقل بنیادوں پر کارروائی نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔

جس کی وجہ سے صحت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق، اثر و رسوخ رکھنے والے ملاوٹ مافیا کے سرغنہ حکومتی شکنجے سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ مافیا کی پشت پناہی سیاسی افراد اور متعلقہ اداروں کے افسران و اہلکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مافیا بڑی دیدہ دلیری سے ملاوٹ شدہ اشیاء سرعام فروخت کر رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے تب ہی اس قسم کی اشیاء کی فروخت کو روکا جا سکتا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر