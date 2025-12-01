کیمیکل ملی چائے کی پتی، مرچیں، مصالحہ جات کی فروخت
لو گ استعمال سے آنتوں اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو ر ہے ہیں
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اندرون شہر اور مضافاتی علاقوں میں کیمیکل ملی چائے کی پتی، مرچیں، مصالحہ جات اور دودھ کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ کیمیکل ملا یہ خوراک انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے ۔شہریوں کے مطابق، بزرگ شہریوں اور معصوم بچوں کی بڑی تعداد کیمیکل ملا دودھ، مصالحہ جات، مرچیں اور چائے کی پتی کے استعمال سے آنتوں اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے ۔ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کی جانب سے ملاوٹ شدہ اشیا کی فروخت کے خلاف مستقل بنیادوں پر کارروائی نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔
جس کی وجہ سے صحت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق، اثر و رسوخ رکھنے والے ملاوٹ مافیا کے سرغنہ حکومتی شکنجے سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ مافیا کی پشت پناہی سیاسی افراد اور متعلقہ اداروں کے افسران و اہلکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مافیا بڑی دیدہ دلیری سے ملاوٹ شدہ اشیاء سرعام فروخت کر رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے تب ہی اس قسم کی اشیاء کی فروخت کو روکا جا سکتا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔