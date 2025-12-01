جڑانوالہ:اتائیوں کیخلاف کارروائی نہ ہونے پر لو گوں کو تشویش
افسروں کی منتھلی وصولیوں کے بدلے انسانی جانوں کے خطرات کو نظرانداز کیا جا رہا
بلوچنی (نمائندہ دنیا )کھرڑیانوالہ، بلوچنی اور گردونواح میں اتائیوں کی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلنے والے یہ سوداگر کھلے عام مریضوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ہیلتھ کے افسران، بالخصوص ڈی ڈی ایچ او جڑانوالہ اور ڈرگ انسپکٹر جڑانوالہ کی مبینہ کرپشن کی وجہ سے اتائیوں کو پریکٹس کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے ۔تحصیل جڑانوالہ اور گردونواح میں اتائیوں نے کلینک قائم کر رکھے ہیں اور مبینہ طور پر افسران کی منتھلی وصولیوں کے بدلے انسانی جانوں کے خطرات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے۔
شہریوں نے بتایا کہ اتائیوں کے علاج سے کئی افراد موت کی آغوش میں جا چکے ہیں اور متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ڈی ڈی ایچ او جڑانوالہ فرضی کاروائیاں کر کے اعلیٰ حکام کو رپورٹ بھیج رہے ہیں تاکہ اپنی کارکردگی کو بہتر دکھایا جا سکے ، جبکہ حقیقت میں یہ محض ایک ڈرامائی رپورٹنگ ہے ۔مقامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب، ڈی جی ہیلتھ پنجاب اور ڈی سی فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی ڈی ایچ او اور ڈرگ انسپکٹر جڑانوالہ کی مبینہ کرپشن اور غفلت کا فوری نوٹس لیا جائے ۔